Чистому воздуху в Москве после атаки ВСУ нашли объяснение

Метеоролог Кузнецова: Качество воздуха в Москве после атаки ВСУ стабильно из-за погоды

Качество воздуха в Москве после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающий завод в Капотне (МНПЗ) остается стабильным из-за погодных условий. Объяснение относительно чистому воздуху в столице нашла кандидат географических наук Ирина Кузнецова, ее слова приводит АГН «Москва».

«Мы следим за траекториями переноса воздушных масс из района Капотня (МНПЗ) и за условиями переноса. Сегодня в Москве наблюдаются интенсивные условия рассеивания примесей», — отметила метеоролог.

Благодаря этому продукты горения стремительно поднимаются от земли в вышележащие слои атмосферы и оказываются гораздо выше верхних этажей жилых зданий. «Концентрации загрязняющих веществ быстро снижаются в процессе переноса и не затрагивают приземный уровень загрязнения воздуха (это около 150 метров над землей)», — добавила Кузнецова.

Пока ни одна из станций экологического мониторинга не показала роста загрязнения воздуха на приземном уровне, подчеркнула эксперт.

Ранее в Мосэкомониторинге также заявили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы не превышает нормы.