Стало известно о планах масштабных чисток в России в 1996 году

Экс-охранник Ельцина Коржаков заявил, что планировал провести в стране масштабные чистки

Экс-охранник первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков планировал провести в стране масштабные чистки после выборов 1996 года. Об своих планах он рассказал «Ленте.ру».

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

По словам Коржакова, чистки должны были пройти в 1996 году, после победы Ельцина на президентских выборах. Однако из-за того, что бывший глава государства уволил Коржакова после инцидента с набитой деньгами коробкой из-под Xerox, его планы не реализовались.

Дело о «коробке из-под ксерокса» 19 июня 1996 года члены предвыборного штаба Ельцина Сергей Лисовский и Аркадий Евстафьев были задержаны у Дома правительства по инициативе руководителя Службы безопасности президента Александра Коржакова. Они несли коробку из-под бумаги Xerox, в которой силовики обнаружили 538 тысяч долларов. Коржаков обвинил Лисовского и Евстафьева в расхищении денежных средств ельцинского штаба. За них вступились влиятельные сторонники президента во главе с его дочерью Татьяной Дьяченко и Анатолием Чубайсом. Сам Ельцин после некоторых колебаний занял их сторону. Конфликт завершился увольнением Коржакова, а также директора ФСБ Михаила Барсукова и первого вице-премьера Олега Сосковца. Прошедшее расследование не выявило состава преступления в действиях Лисовского и Евстафьева. Позднее Ельцин утверждал в своих мемуарах, что все обвинения в их адрес оказались необоснованными.

«Планов у нас было громадье, если так разбираться. Если бы там оставались там, наверху, мы бы очень хорошо почистили бы [общественно-политическое пространство]», — заявил он «Ленте.ру». Из слов Коржакова следует, что среди прочего он планировал бороться с коррупцией.

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