Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 8 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Названа серьезная политическая ошибка Ельцина

Экономист Нечаев заявил, что Ельцин просчитался, не создав своей партии
Дмитрий Окунев
Дмитрий Окунев (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Первый президент России Борис Ельцин напрасно не стал создавать свою собственную политическую партию в 1990-е годы. Об ошибке бывшего главы государства рассказал первый министр экономики России Андрей Нечаев на презентации книги «Все пошло не по Госплану» Якова Уринсона, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«При огромной благодарности Борису Николаевичу за поддержку реформ, за то, что он положил свой авторитет на их алтарь, у него есть одна, с моей точки зрения, серьезная политическая ошибка — он отказался от создания провластной партии», — заявил Нечаев.

Экономист отметил, что понимает мотивы Ельцина, который ощущал себя отцом народа на пике популярности и не хотел ассоциироваться с какой-либо политической силой. «Если бы Ельцин в 1992-1993 годах создал сильную прореформенную партию, не было бы постоянного и деструктивного конфликта между законодательной и исполнительной властью, который в итоге привел к кризису 1998 года», — заключил Нечаев.

Первые выборы в Государственную думу в истории новой России состоялись в декабре 1993 года. Их выиграла партия ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, набравшая почти 23 процента. Второе место досталось блоку Егора Гайдара «Выбор России» (15,5 процента). КПРФ с Геннадием Зюгановым стала лишь третьей (12,4 процента), но сумела победить через два года на выборах в Думу второго созыва.

В 1990-е годы нижняя палата российского парламента считалась «красной» и постоянно оппонировала президенту Ельцину. Три раза депутаты пытались объявить ему импичмент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все атомные электростанции на Украине остановили генерацию. Население предупредили о наступлении тяжелых дней

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Названы разрушающие легкие средства для уборки

    В России призвали ввести оплачиваемые выходные дни для родителей школьников

    Силы ПВО отразили атаку беспилотников на регионы России

    Названы главные угрозы инфобезопасности в 2026 году

    Названа серьезная политическая ошибка Ельцина

    Евродепутат рассказал о мечтающем о смене власти в Москве ЕС

    Солдаты ВСУ на запорожском направлении почувствовали себя брошенными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok