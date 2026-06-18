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17:21, 18 июня 2026Наука и техника

Демограф оценил прогноз сокращения населения Земли

Демограф Коротаев опроверг прогноз сокращения населения Земли вдвое к 2064 году
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock / Fotodom

Директор Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ, философ и демограф Андрей Коротаев оценил прогноз итальянских ученых о сокращении населения Земли к 2064 году. Своим мнением он поделился в беседе с «Ридусом».

В исследовании Миланского университета сказано, что при сокращении ресурсов Земли ее население меньше чем через 40 лет уменьшится вдвое. По словам Коротаева, такой сценарий маловероятен, и в ближайшие годы рост населения планеты будет только продолжаться.

«Ближайшие годы рост населения Земли будет все-таки продолжаться, хоть и фактически только за счет тропической Африки. Есть еще заметное количество стран, где сохраняется рождаемость 4-5 детей на женщину. Она сокращается достаточно медленно», — напомнил демограф.

Согласно прогнозу ООН естественная убыль населения в мировом масштабе начнется ближе к концу 2080-х годов, напомнил собеседник.

Ранее ученые заявили, что численность населения превысила уровень, который Земля может поддерживать. По их оценкам, при современных условиях оптимальная численность населения составляет около 2,5 миллиарда человек. При этом фактическое население Земли уже превышает 8 миллиардов.

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