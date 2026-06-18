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01:16, 18 июня 2026Ценности

Дочь Дольфа Лундгрена обнажила ягодицы на теннисном корте и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kerry Wheeler

Дочь американского актера шведского происхождения Дольфа Лундгрена снялась в откровенном виде и вызвала ажиотаж в сети. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя модель и актриса снялась в мини-платье на теннисном корте с ракеткой в руках. Она повернулась спиной к камере и обнажила ягодицы, подняв одежду. Автором кадров выступил фотограф Керри Уилер.

Пользователи высказались о съемке в комментариях. «Прекрасный вид», «Обожаю эти фото», «Да здравствует женский теннис!», «Принимаете заявки на должность мальчика, подающего мячи?» — заявили юзеры.

Ранее в июне дочь американской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, модель Эвер Андерсон, снялась в откровенном виде и взорвала соцсети.

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