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Из жизни
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18:40, 18 июня 2026Из жизни

Двое солдат подорвались во время учений по метанию гранат

В Малайзии двое солдат погибли во время учений по метанию гранат
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Wong Fok Loy / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

В Малайзии двое солдат подорвались во время учений по метанию гранат в султанате Кедах. Об этом сообщает Mothership.

Взрыв произошел днем 16 июня, когда 40-летний капрал Норазми Абу Бакар и 24-летняя рядовая Сити Хадиджа Сунгип проводили тренировки на полигоне рядом с городом Гурун. Военнослужащие получили тяжелые ранения, помочь им прибывшие на место медики не смогли.

Что именно стало причиной взрыва, не сообщается, однако командование малазийской армии сразу же издало приказ, запрещающий любые тренировки с гранатами во всех подразделениях. Семьям Абу Бакара и Сунгип выплатят компенсации.

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