Двое солдат подорвались во время учений по метанию гранат

В Малайзии двое солдат погибли во время учений по метанию гранат

В Малайзии двое солдат подорвались во время учений по метанию гранат в султанате Кедах. Об этом сообщает Mothership.

Взрыв произошел днем 16 июня, когда 40-летний капрал Норазми Абу Бакар и 24-летняя рядовая Сити Хадиджа Сунгип проводили тренировки на полигоне рядом с городом Гурун. Военнослужащие получили тяжелые ранения, помочь им прибывшие на место медики не смогли.

Что именно стало причиной взрыва, не сообщается, однако командование малазийской армии сразу же издало приказ, запрещающий любые тренировки с гранатами во всех подразделениях. Семьям Абу Бакара и Сунгип выплатят компенсации.

В октябре 2025 года сообщалось, что трехлетний мальчик из американского штата Вашингтон нашел во дворе боевую гранату и принес ее родителям. Прибывшие на место саперы подтвердили, что, хотя граната и была ржавой, она могла взорваться в любой момент.