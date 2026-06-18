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Силовые структуры
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07:21, 18 июня 2026Силовые структуры

Двух российских подростков толкнули на теракт и обманули на деньги

В Приморье двух подростков будут судить за поджоги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Приморском крае перед судом предстанут два подростка за поджоги релейного и батарейного шкафов на участке Дальневосточной железной дороги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Юношей обвиняют в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в мае 2025 года одному из них предложили поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры за деньги и тот привлек своего приятеля. Куратор обещал им заплатить 80 тысяч рублей.

Когда молодые люди выполнили задание, сняв весь процесс на телефон, куратор перечислил им восемь тысяч рублей. Вскоре подростки были задержаны сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что житель Крыма сел на 17 лет за перечисление 280 тысяч рублей для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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