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Силовые структуры
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18:10, 18 июня 2026Силовые структуры

Избившего вдову участника СВО увезли в полицию

Во Владивостоке полиция задержала соседа-дебошира за избиение вдовы бойца СВО при сыне
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, который напал с кулаками на вдову участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

В хулиганских действиях подозревается 39-летний местный житель. Он доставлен в отдел полиции для разбирательства. Следователи возбудили уголовное дело.

На соседа-дебошира пожаловалась вдова, опубликовав обращение в соцсети. По ее словам, 17 мая мужчина напал на нее на глазах ее несовершеннолетнего сына и избил.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела.

Ранее во Владивостоке задержали 54-летнего местного жителя, жестоко избившего подростка за «неправильный» вход в лифт.

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