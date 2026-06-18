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23:40, 18 июня 2026Мир

Израиль разорвал все контакты с Каллас

Глава МИД Израиля Саар объявил о разрыве контактов с Каллас из-за сравнения страны с ЮАР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Laia Ros / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о разрыве контактов с главой дипломатии ЕС Каей Каллас после одного ее высказывания в прессе, в котором она сравнила страну с ЮАР времен апартеида. Об этом пишет Reuters.

В соцсети X израильский министр пояснил, что Каллас говорит несправедливые вещи в адрес еврейского государства.

«Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уже некоторое время действует одержимо и с явной несправедливостью. Недавно во время своего визита в Мексику она сравнила Израиль с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», — отметил глава израильского МИД.

По его словам, у страны нет иного выбора, кроме как разорвать все контакты с Каллас, пока она не возьмет свои слова назад.

Глава евродипломатии ответила на публикацию Саара, указав, что Евросоюз все еще хочет поддерживать конструктивные отношения с Израилем. «Я ценю наш диалог и взаимодействие, и я готова продолжать их в том же духе — уважительно и конструктивно», — написала она в соцсети Х.

В то же время Каллас выразила мнение, что, согласно позиции ЕС, создание двух государств стало бы «единственным жизнеспособным путем» к миру на Ближнем Востоке. Саар отреагировал на ее пост, обратив внимание, что дипломат не опровергла и не осудила свое высказывание об апартеиде.

«Насколько мне известно, приписываемые вам заявления об "апартеиде" не отражают позицию Европейского союза», — ответил глава израильского МИД, оставив свое решение о прекращении связей без изменений.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что слова Каи Каллас об антироссийских санкциях вызывают много вопросов. Он указал, что политик открыто призывает к враждебным действиям против России.

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