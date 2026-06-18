Кипр выдал задолжавшего России миллиарды бизнесмена

Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на сумму 2,6 млрд рублей

Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на сумму 2,6 миллиарда рублей предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Россиянин уже доставлен в Москву.

По версии следствия, в 2015–2019 годах обвиняемый, будучи руководителем двух фирм, предоставлял в налоговую недостоверную информацию. В документах фигурировали договоры подряда с подконтрольными юрлицами, которые якобы поставляли стройматериалы и выполняли строительно-монтажные работы. Ущерб от его действий составил более 2,6 миллиарда рублей.

Скрывшись за границей, мужчина был объявлен в международный розыск.

Ранее Аргентина экстрадировала россиянина, находившегося в розыске по линии Интерпола за мошенничество.