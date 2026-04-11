Аргентина выдала России находившегося в розыске мошенника

Волк: Аргентина экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина

Аргентина экстрадировала россиянина, находившегося в розыске по линии Интерпола за мошенничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее слова приводит портал МВД Медиа.

«Из Аргентинской Республики экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения (...) В аэропорту города Буэнос-Айреса он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — рассказала Волк.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый являлся сотрудником одного из филиалов РЖД и неоднократно предоставлял работодателю подложные проездные документы, договоры и чеки о проживании. В результате компании был причинен материальный ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ. Подозреваемый скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск.

Ранее в Москве объявили в международный розыск экс-вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Билалова. Он обвиняется в мошенничестве.