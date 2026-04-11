Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:37, 11 апреля 2026

Аргентина выдала России находившегося в розыске мошенника

Евгений Силаев
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Аргентина экстрадировала россиянина, находившегося в розыске по линии Интерпола за мошенничество. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее слова приводит портал МВД Медиа.

«Из Аргентинской Республики экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения (...) В аэропорту города Буэнос-Айреса он передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — рассказала Волк.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый являлся сотрудником одного из филиалов РЖД и неоднократно предоставлял работодателю подложные проездные документы, договоры и чеки о проживании. В результате компании был причинен материальный ущерб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 (Мошенничество) УК РФ. Подозреваемый скрылся от правосудия за границей и был объявлен в международный розыск.

Ранее в Москве объявили в международный розыск экс-вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Билалова. Он обвиняется в мошенничестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю. Что известно о будущих полетах к Луне?

    Предсказан следующий шаг ВСУ в ДНР после потери Дибровы

    Средства ПВО сбили почти 100 БПЛА в небе над Россией

    Аргентина выдала России находившегося в розыске мошенника

    Лавров прокомментировал утечку его бесед с Сийярто

    Одной категории россиян перестали предлагать высокие зарплаты

    ФИФА оставила матчи сборной Ирана на ЧМ-2026 в США

    Зеленского предложили переселить

    Священник перечислил допустимые продукты для освящения перед Пасхой

    Каллас назвали слабоумной после заявлений о Ближнем Востоке и Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok