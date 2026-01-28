Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России объявили в международный розыск

В Москве объявили в международный розыск экс-вице-президента ОКР Билалова

В Москве объявили в международный розыск экс-вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) Билалова. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

По данным агентства, бывшему вице-президенту Олимпийского комитета РФ и главе совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеду Билалову заочно предъявлено обвинение в мошенничестве.

Он объявлен в международный розыск. Следствие просит заочно арестовать Билалова сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

В апреле 2013 года в отношении Билалова, бывшего председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в чрезмерных тратах денег компании при поездках за границу. Он и его брат покинули страну в марте 2013 года на фоне критики их деятельности президентом России Владимиром Путиным: тогда глава государства обратил внимание на срыв сроков строительства и сдачи объектов к Олимпиаде в Сочи, над которыми в то время работали подконтрольные Билаловым структуры. В 2016 году Москва уведомила США о расследовании в рамках уголовного дела в отношении братьев Билаловых.

Ранее сообщалось, что в США отпустили бывшего главу «Курортов Северного Кавказа».