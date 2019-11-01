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В США отпустили бывшего главу «Курортов Северного Кавказа»

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Ахмед Билалов

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России и экс-главу «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, которого ранее задержали в США, отпустили под залог. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Билалова освободили после внесения залога. Кроме того, процедура выдворения в Германию или Россию продолжается, окончательное решение по этому вопросу примет суд.

Ранее сообщалось, Билалов въехал на территорию США по неиммиграционной визе в мае 2016 года. Ее срок истек в мае 2019-го, однако россиянин не покинул страну. Его задержали в собственном доме в штате Флорида и отправили в центр временного содержания в Майами.

О задержании Билалова стало известно 23 октября. Посольство России в Вашингтоне попросило Госдепартамент США предоставить более подробную информацию об аресте беглого чиновника.

В апреле 2013 года в отношении Билалова, бывшего председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа», было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Его подозревают в чрезмерных тратах денег компании при поездках за границу. Он и его брат покинули страну в марте 2013 года на фоне критики их деятельности президентом России Владимиром Путиным: тогда глава государства обратил внимание на срыв сроков строительства и сдачи объектов к Олимпиаде в Сочи, над которыми в то время работали подконтрольные Билаловым структуры. В 2016 году Москва уведомила США о расследовании в рамках уголовного дела в отношении братьев Билаловых.

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