Куба согласилась на масштабные экономические реформы

Власти Кубы утвердили список из 176 мер, направленных на либерализацию внутреннего рынка, которые затронут 23 ключевых сектора местной экономики. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на газету «Гранма».
До этого о реформах говорил президент островного государства Мигель Диас-Канель. Предполагалось, что они затронут почти все сектора экономики, включая энергетику, сельское хозяйство и внешнюю торговлю. Впрочем, пока неизвестно, удовлетворят ли они президента США Дональда Трампа, который ввел топливную блокаду острова.
Среди шагов, которые кубинские власти намерены сделать в ближайшее время, — установление «единых правовых норм» для государственных и частных предприятий, а также для иностранных и отечественных инвесторов. Кроме того, частному сектору дадут возможность участвовать в большем количестве сфер экономики. Ожидается также, что будет отменено большинство мер по контролю цен.
В списке других шагов — создание «стабильной основы» для содействия инвестициям, передаче технологий и пожертвований от кубинцев, проживающих за рубежом, и разрешение прямых иностранных инвестиций в частный сектор. Фермерам разрешат продавать свою продукцию на внешний рынок без участия государственных посредников. Государственные предприятия и муниципалитеты получат большую автономию. Дефицит бюджета планируется сократить за счет повышения налогов и сокращения ненужных расходов.
Диас-Канель заявил, что реальность навязывает Кубе неотложные и необходимые перемены, и заверил, что бывший глава государства Рауль Кастро одобрил экономические реформы.
Ранее стало известно, что Гавана изучает опыт экономических реформ, проведенных властями Китая и Вьетнама, которые стали капиталистическими государствами, но сохранили однопартийную систему.