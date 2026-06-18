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21:07, 18 июня 2026Из жизни

Курьер помог сдать экзамены десяткам студентов и получил за это больше миллиона рублей

В Великобритании курьер разбогател благодаря сдаче экзаменов за студентов и попал в тюрьму
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: LStockStudio / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании курьер Amazon помог сдать экзамены десяткам студентов, разбогател и попал в тюрьму. Об этом сообщает Daily Mail.

43-летний Шахид Аднан, имеющий степень кандидата технических наук, работал репетитором и курьером Amazon. О его нелегальной подработке стало известно в феврале 2023 года, когда студент Ливерпульского университета имени Джона Мурса сдал флешку с курсовой. Преподаватель с помощью цифрового инструмента обнаружил, что устройство ранее использовалось Аднаном. На ней также были найдены логины и пароли более 100 студентов, их учебные модули и сроки сдачи работ.

Как выяснилось, курсовую работу написал не студент, а Аднан, получивший за эту услугу 14 тысяч фунтов (около 1,6 миллиона рублей). У него были и другие клиенты. Мужчина входил в компьютерную систему вуза под чужими именами и сдавал работы и экзамены за учащихся по всей стране. Полиция, обыскав его дом, нашла пачки наличных, а на банковских счетах и в аккаунтах платежной системы PayPal — больше 2,4 миллиона фунтов стерлингов (234,4 миллиона рублей). Он владел двумя дорогими автомобилями и возил семью в дорогие отпуска.

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Аднан признал вину в мошенничестве, несанкционированном доступе к компьютерной системе и отмывании денег. Судья приговорил его к трем годам тюрьмы и заявил, что его преступная схема подорвала доверие к высшему образованию.

На суде прокурор подчеркнул, что такие помощники не только обесценивают дипломы, но и способствуют появлению на рынке труда неквалифицированных специалистов, что опасно для общества. В университете заявили, что продолжат ужесточать проверки.

В приговоре также указано, что Аднан, который теперь работает водителем Uber, лишится своего незаконного заработка в рамках дальнейшего разбирательства по конфискации имущества.

Ранее в США преподаватель престижного Корнеллского университета заставила студентов печатать работы на пишущих машинках из-за засилья искусственного интеллекта (ИИ). Преподавательница немецкого языка Грит Маттиас Фелпс начала свой эксперимент в 2023 году.

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