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16:04, 18 июня 2026Путешествия

Летавший на параплане турист врезался в линию электропередачи и не выжил

The Sun: 63-летний турист врезался на параплане в ЛЭП в Испании и не выжил
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Juanan Barros Moreno / Shutterstock / Fotodom

Летавший на параплане турист врезался в линии электропередачи (ЛЭП) и не выжил. Об этом сообщила газета The Sun.

17 июня 63-летний британец, используя сверхлегкий летательный аппарат, планировал над деревней Палау-де-Ногера, расположенной у подножия Пиренейских гор в Испании. Спускаясь, мужчина запутался в ЛЭП и рухнул на землю.

На место происшествия приехали три бригады экстренной помощи. Однако спасти жителя Великобритании не удалось: его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Пока полиция выясняет обстоятельства трагедии, личность пострадавшего не раскрывается.

Ранее самолет врезался в линии электропередачи, потерпел крушение и попал на видео. Перед инцидентом 70-летний пилот выполнял фигуры высшего пилотажа над аэропортом.

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