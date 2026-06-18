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16:54, 18 июня 2026Культура

Лиза Моряк рассказала о знакомстве с Сариком Андреасяном

Актриса Лиза Моряк рассказала, что познакомилась с Сариком Андреасяном на съемках
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Лиза Моряк рассказала о первой встрече с режиссером Сариком Андреасяном в восьмую годовщину знакомства. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Моряк и Андреасян встретились на съемках фильма «Девушки бывают разные». Артистка вспомнила, как сильно волновалась во время проб и надеялась получить роль.

«И вдруг — он. Сарик. Человек, чье видение, чья вера в новые таланты, в неограненные алмазы, распахнула двери в мир кино», — поделилась Моряк.

Лиза отметила, что решение Сарика «увидеть потенциал там, где другие могли бы увидеть лишь начинающую актрису» оказалось началом большого пути. По ее словам, сначала пара не предполагала, что симпатия вырастет в сильное чувство. «Любовь, которая выйдет за берега, разольется в безбрежное море и подарит самое дорогое — семью», — заключила она.

Ранее Моряк, получившая роль Элен Курагиной в фильме «Война и мир» Андреасяна, пожаловалась на комментарии хейтеров. Артистка заверила, что в кадре не будет видно округлившегося живота. Она также напомнила, что многие актрисы выходят на съемочную площадку, будучи беременными.

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