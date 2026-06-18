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Силовые структуры
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09:12, 18 июня 2026Силовые структуры

Маньяк избежал пожизненного срока после расправ над шестью изнасилованными россиянками

В Оренбуржье осудили мужчину за убийство и изнасилование шестерых женщин
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Размик Закарян / ТАСС

В Оренбургской области суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима мужчину за изнасилование шестерых женщин и расправу над ними. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что с 2005 по 2008 годы мужчина на территории Бугуруслана предлагал одиноким женщинам подвезти их на машине, а потом под разными предлогами сворачивал в лес, где насиловал. После этого мужчина расправлялся с жертвами с помощью веревки и газового ключа.

Дело было раскрыто спустя 17 лет.

В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что жертвами стали стали женщины, числившиеся без вести пропавшими. После расправ над ними фигурант закапывал тела погибших в лесополосе, одну он сбросил в реку с моста. Шестой потерпевшей удалось спастись после изнасилования.

Как «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела, речь идет о 60-летнем Сергее Карпуке, маньяк орудовал в Бугуруслане. Его задержали летом 2025 года в Саратовской области, во время допроса он дал признательные показания. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Ему грозил пожизненный срок.

Ранее был раскрыт мотив расправы педофилом над девятилетним Пашей из Санкт-Петербурга.

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