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13:04, 18 июня 2026Россия

Матвиенко заявила о превращении вузов России в территорию семьи

Спикер Совфеда Матвиенко заявила о превращении вузов России в территорию семьи
Майя Назарова

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о превращении вузов России в территорию семьи. Своим мнением она поделилась на пленарном заседании II Всероссийского фестиваля студенческих семей, передает ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что внимание вузов к студенческим семьям становится «хорошим тоном».

«Хочу поблагодарить министра науки и высшего образования РФ Валерия Николаевича Фалькова, хочу поблагодарить ректоров российских вузов за их личную вовлеченность и постоянное внимание, системное внимание к вопросам поддержки студенческих семей», — отметила председатель верхней палаты российского парламента.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш предложил вузам субсидировать аренду жилья российским студентам. Он разъяснил, что в настоящий момент, оплачивая съемные квартиры, студенты гасят ипотеку арендодателей. В итоге «деньги не работают на развитие молодежи».

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