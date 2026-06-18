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Из жизни
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13:33, 18 июня 2026Из жизни

Медицинские записи Кейт Миддлтон попытались украсть и продать

Британская медсестра попыталась продать информацию о болезни Кейт Миддлтон СМИ
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Chris Jackson / Reuters

В Лондоне медсестра попыталась украсть медицинские записи Кейт Миддлтон, чтобы продать их СМИ. Об этом сообщает The Guardian.

Расследование началось в марте 2024 года, когда частная больница «Лондонская клиника» сообщила в Управление комиссара по информации (ICO) о попытке несанкционированного доступа к медкарте Кейт Миддлтон, герцогини Уэльской, несколько месяцев не появлявшейся на публике, Позднее стало известно, что у Миддлтон обнаружили рак.

Сотрудница клиники не только незаконно получила доступ к записям, но и предлагала передать их третьим лицам за финансовое вознаграждение.

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Несмотря на серьезность нарушения, ICO вынесло лишь «формальное предупреждение», назвав его «соразмерным и адекватным» наказанием. В ведомстве подчеркнули, что не нашли системных проблем в работе самой клиники — вина лежит исключительно на бывшей сотруднице.

Представители больницы назвали инцидент «печальным и единичным» и поблагодарили регулятора за содействие.

Ранее сообщалось, что Карл III пожелал увидеть детей принца Гарри и Меган Маркл. Однако, по информации Daily Mail, монарх требует, чтобы встреча прошла в его шотландской резиденции Балморал без участия принца Уильяма с семьей.

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