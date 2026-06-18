Медведь напал на юношу через открытое окно

В США медведь расцарапал юноше лицо через открытое окно

В Калифорнии, США, медведь напал на 19-летнего юношу через открытое окно. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Инцидент произошел рано утром в понедельник, 15 июня, в городке Крестлайн. Дара Вуд услышала шум, вышла в коридор и увидела сына Кевина с окровавленным лицом. Заглянув в его комнату, она заметила медведя, пытавшегося пролезть внутрь через окно.

Женщина закричала и начала стучать кастрюлей, чтобы отпугнуть зверя. Кевина доставили в больницу с глубокими рваными ранами верхней губы и ноздри. Ему наложили швы, после чего выписали, сейчас юноша восстанавливается дома.

Сотрудники департамента рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии взяли образцы ДНК и подтвердили, что будут пытаться отловить агрессивного зверя. Семья живет в этом доме с 1970-х и никогда раньше не сталкивалась с нападениями хищных зверей.

Местные жители встревожены и закрывают окна решетками. В департаменте предупредили, что если медведя поймают, его могут усыпить как представляющего опасность.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон медведица напала на двух подростков, которые впервые отправились в поход в горы. Инцидент произошел во вторник, 16 июня, на популярной тропе Маунт-Си.