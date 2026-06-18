Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:32, 18 июня 2026Мир

Мелони закатила глаза из-за нашептанных Макроном слов

Мелони не смогла скрыть реакцию на сказанное Макроном во время саммита G7
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит G7

Фото: Michael Kappeler, Pool / Dts Nachr / Globallookpress

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после того, как президент Франции Эммануэль Макрон нашептал ей что-то на ухо на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает издание Daily Mail.

«В то время как мировые лидеры обычно стараются сохранять бесстрастное выражение лица во время заседаний, Мелони не смогла скрыть своей реакции», — пишет таблоид.

На кадрах итальянский премьер наклоняется в сторону французского лидера, после чего тот, прикрыв рот рукой, что-то говорит Мелони. Затем она, повернувшись вполоборота к Макрону, закатывает глаза. При этом неизвестно, что именно сказал глава Франции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» (G7) попытался поцеловать Джорджу Мелони и оконфузилась. Политик неловко отвернулась и посмеялась, после чего лидеры двух стран обнялись и коснулись друг друга щеками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он останется на стороне Украины». Трамп пригрозил новыми санкциями России и задумался о помощи Украине. Чего он добивается?

    Трамп и Макрон поборолись на руках

    В России рассказали о вооруженном «до зубов» «Обманщике»

    Королеву красоты объявили одержимой дьяволом из-за утробного рычания

    Секретный документ с подписью Сталина продали на аукционе в США

    В Киеве прозвучали взрывы

    В МИД отреагировали на предложения Украины о переговорах

    Мелони закатила глаза из-за нашептанных Макроном слов

    В России сообщили о попытках Украины дестабилизировать обстановку на границе с Белоруссией

    В ОДКБ осудили атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok