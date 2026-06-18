Мелони закатила глаза из-за нашептанных Макроном слов

Мелони не смогла скрыть реакцию на сказанное Макроном во время саммита G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после того, как президент Франции Эммануэль Макрон нашептал ей что-то на ухо на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщает издание Daily Mail.

«В то время как мировые лидеры обычно стараются сохранять бесстрастное выражение лица во время заседаний, Мелони не смогла скрыть своей реакции», — пишет таблоид.

На кадрах итальянский премьер наклоняется в сторону французского лидера, после чего тот, прикрыв рот рукой, что-то говорит Мелони. Затем она, повернувшись вполоборота к Макрону, закатывает глаза. При этом неизвестно, что именно сказал глава Франции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Большой семерки» (G7) попытался поцеловать Джорджу Мелони и оконфузилась. Политик неловко отвернулась и посмеялась, после чего лидеры двух стран обнялись и коснулись друг друга щеками.