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Забота о себе
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16:32, 18 июня 2026Забота о себе

Мороженое оказалось опасно при одной болезни

Терапевт Налимова: Мороженое при ангине способно усилить отек и спровоцировать ухудшение
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова рассказала, при какой болезни не рекомендуется есть мороженое. О том, когда этот продукт может оказаться опасен, она рассказала изданию UfaTime.ru.

Врач предупредила, что мороженое нельзя есть при ангине, особенно с гнойными пробками, так как холод вредит здоровью. «Резкий спазм сосудов миндалин снижает местный иммунитет и мешает бороться с бактериями. Ледяная пища способна усилить отек и спровоцировать ухудшение», — объяснила терапевт. Кроме того, мороженое не рекомендуется употреблять, когда у человека температура выше 38 градусов и сильные боли.

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При этом она уточнила, что в ситуациях, когда у человека просто болит горло, мороженое есть можно. По словам Налимовой, при вирусном фарингите без гнойного налета можно съесть несколько ложек холодного десерта, чтобы облегчить симптомы. В этом случае врач порекомендовала выбирать простое сливочное мороженое без кислых ягод, орехов и крошек, которые могут царапать воспаленную слизистую. Есть его необходимо крошечными порциями, предварительно согревая во рту. Если после первой ложки боль усилилась, дальше есть мороженое не нужно, добавила доктор.

Ранее руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова предупредила россиян о признаках испорченного мороженого. Она напомнила, что продукт должен храниться при температуре не выше —18°C.

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