Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 18 июня 2026Экономика

Москвичам пообещали солнечную погоду

Синоптик Ильин: Солнечная погода вернется в Москву в выходные
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Солнечная погода вернется в Москву в грядущие выходные, 20 и 21 июня. Таким прогнозом поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По словам специалиста, в пятницу днем воздух в столице прогреется до плюс 19-21 градуса, ночью — до плюс 10-12 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду и давление на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

«Рост давления продолжится и в выходные. Это благоприятно скажется на улучшении погоды. В субботу ночью температура составит плюс 10-12 градусов, а днем — плюс 20-22 градуса. Солнца будет больше, чем накануне», — рассказал синоптик. Он добавил, что ветер продолжит дуть с той же силой, также сохранятся осадки.

В воскресенье на смену дождям придется незначительная облачность, а ветер стихнет до 4-7 метров в секунду. Дневная температура составит плюс 20-25 градусов.

Ранее сообщалось, что похолодание в Москве достигло своего пика. Температура в столице оказалась на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    В Совфеде высказались о судьбе Зеленского после крупнейшей за два года атаки на Москву

    Раскрыто настроение крымчан на фоне участившихся атак ВСУ

    Российский фондовый рынок ускорил снижение

    Россиянам назвали главные опасности съемки беспилотников ВСУ

    В российском городе подростки распылили газовый баллончик в автобусе с людьми

    Летавший на параплане турист врезался в линию электропередачи и не выжил

    От решения Банка России по ключевой ставке стали ждать ужесточения риторики

    В России заявили о необходимости резких изменений в военной сфере после атаки на Москву

    Российская ученая нашла в горах Абхазии почти исчезнувший вид цветка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok