Москвичам пообещали солнечную погоду

Синоптик Ильин: Солнечная погода вернется в Москву в выходные

Солнечная погода вернется в Москву в грядущие выходные, 20 и 21 июня. Таким прогнозом поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT.

По словам специалиста, в пятницу днем воздух в столице прогреется до плюс 19-21 градуса, ночью — до плюс 10-12 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду и давление на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

«Рост давления продолжится и в выходные. Это благоприятно скажется на улучшении погоды. В субботу ночью температура составит плюс 10-12 градусов, а днем — плюс 20-22 градуса. Солнца будет больше, чем накануне», — рассказал синоптик. Он добавил, что ветер продолжит дуть с той же силой, также сохранятся осадки.

В воскресенье на смену дождям придется незначительная облачность, а ветер стихнет до 4-7 метров в секунду. Дневная температура составит плюс 20-25 градусов.

Ранее сообщалось, что похолодание в Москве достигло своего пика. Температура в столице оказалась на 6-7 градусов ниже климатической нормы.