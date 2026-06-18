Мужчинам назвали возраст появления спермы-мутанта

Гинеколог, репродуктолог Татьяна Гвоздикова назвала мужчинам возраст, в котором появляется сперма-мутант. О нем врач предупредила в беседе с изданием РИАМО.

Гвоздикова объяснила, что с возрастом в сперматозоидах накапливаются мутации и поломки в ДНК. Это может приводить к росту числа мутаций в генах и хромосомных аномалий у ребенка. «В возрасте после 43-45 лет количество сперматозоидов, несущих потенциально опасные мутации, составляет около трех-пяти процентов», — рассказала врач.

Репродуктолог сослалась на данные о том, что у детей отцов, которые старше этого возраста, увеличивается риск развития расстройства аутистического спектра (РАС), синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и психических заболеваний. В то же время она отметила, что, по мнению некоторых исследователей, дети отцов старше 45 лет чаще имеют таланты и в целом растут более развитыми. «Но, на мой взгляд, это больше связано с социальными особенностями позднего отцовства — большим вниманием, спокойствием и терпением», — заключила Гвоздикова.

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