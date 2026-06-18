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15:47, 18 июня 2026Мир

На Западе испугались инцидента с выстрелами российского фрегата в Ла-Манше

Меркурис: Инцидент в Ла-Манше говорит о готовности РФ выполнять свои задачи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Инцидент с участием фрегата Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Григорович» и британской яхты в Ла-Манше свидетельствует о готовности российского флота к выполнению своих задач, включая применение оружия. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Этот инцидент показывает нам, что россияне действительно настроены серьезно и готовы использовать, если это необходимо, оружие, чтобы выполнить свою миссию», — отметил он.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что правительству Великобритании следует задуматься о последствиях инцидента с фрегатом «Адмирал Григорович» и гражданской яхтой в Ла-Манше. «Великобритания занимается пиратством и совершает опосредованные нападения на российские суда, но, похоже, недоумевает, когда эти действия приводят к последствиям», — подчеркнул он.

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