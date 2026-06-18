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08:20, 18 июня 2026Мир

На Западе оценили итоги саммита G7

Politico: Отсутствие плохих новостей на саммите G7 — это хорошие новости
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Отсутствие плохих новостей на саммите «Большой семерки» (G7) в Париже — это хорошие новости. Об этом по итогам встречи заявил заместитель главного экономиста Государственного департамента при администрации экс-президента США Джо Байдена, сообщает Politico.

«Отношения между партнерами по G7, возможно, стали более напряженными по целому ряду экономических направлений в прошлом году, но этот саммит был заметно лучше, чем прошлогодний, когда президент [США Дональд Трамп] ушел раньше», — сказал он.

Уточняется, что в 2025 году Трамп ушел с конференции, посвященной тому, что тогда называлось растущим конфликтом в Иране, которую организовала Канада.

По его словам, реальное развитие событий вокруг России и относительно честное обозначение общих проблем и широкое согласование направления движения, если не точного маршрута — это примерно то, что от саммита ожидал эксперт.

Ранее Трамп усомнился в том, что решение западных стран исключить Россию из формата Группы восьми (G8) было оправданным. Москва была исключена из «большой восьмерки» в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ.

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