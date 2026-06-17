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19:20, 17 июня 2026Мир

Трамп усомнился в правильности исключения России из G8

Президент США Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что решение западных стран исключить Россию из формата Группы восьми (G8) было оправданным. Соответствующее заявление американский лидер сделал на полях саммита G7 во Франции. Трансляция доступна на YouTube-канале CNBC.

«Было несколько отличных встреч во Франции. Раньше это была G8, а теперь — G7. Было ли это выгодным решением или нет, но теперь это G7», — сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Россия была исключена из «большой восьмерки» в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. В ответ на это Москва неоднократно заявляла, что не намерена инициировать вопрос о возвращении в формат.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался позировать для фото лидеров «Большой семерки» (G7) на саммите во Франции. После саммита «Большой семерки» президент Франции Эммануэль Макрон попросил участников повернуться и посмотреть в камеру для общего фото.

Уточняется, что все участники саммита выполнили его просьбу, однако глава Белого дома остался сидеть в той же позе, в которой сидел до этого.

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