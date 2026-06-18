Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:31, 18 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы три самые частые ошибки россиян при кредитовании

Роскачество: Неверный подход к кредиту часто приводит к усугублению финансового положения
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Неправильный подход к выбору кредита часто приводит к усугублению финансового положения заемщика, предупредили в Центре финансовой экспертизы Роскачества. В разговоре с «Лентой.ру» эксперты назвали три самые частые ошибки, которые совершают россияне при оформлении займов.

«Одна из них — восприятие рассрочек и BNPL-сервисов (от англ. Buy Now, Pay Later — "Покупай сейчас, плати потом") как "бесплатных" денег. Многие ошибочно считают, что если нет процентов, то и переплаты нет, а значит, можно не вникать в условия. На деле за просрочку даже небольшого платежа предусмотрены штрафы, которые могут заметно увеличить итоговую сумму», — сообщили в Роскачестве.

По словам специалистов, это все равно заемные обязательства, и относиться к ним стоит так же ответственно, как к обычному кредиту — внимательно читать договор, следить за сроками платежей и не брать рассрочку на импульсивные покупки.

«Еще одна ошибка — игнорирование реальной стоимости кредита и погоня за низким ежемесячным платежом. Многие соглашаются на увеличение срока кредита, чтобы снизить ежемесячную нагрузку, не осознавая, что итоговая переплата в этом случае будет значительно выше», — рассказали они.

Банки нередко навязывают дополнительные услуги, например, страхование жизни, без которого по закону можно обойтись, а также используют уловки, чтобы затруднить досрочное погашение кредита, например, требуя личного визита в отделение для подачи заявления строго за 30 дней

Центр финансовой экспертизы Роскачества

Также к числу ошибок относится нежелание сравнивать предложения в нескольких банках, поделились собеседники «Ленты.ру».

«Чтобы не переплачивать и не брать на себя лишние обязательства, рекомендуется изучать условия как минимум в трех-четырех разных банках, прежде чем остановиться на одном варианте. Многие заемщики обращаются только в тот банк, где уже обслуживались ранее, считая это удобным и выгодным. Однако на практике ставки и условия могут различаться в разы», — заключили специалисты.

Ранее стало известно, что москвичи резко отвернулись от ипотеки: с января по май 2026 года число таких сделок упало на 20 процентов по сравнению с тем же периодом в 2025-м. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в своем исследовании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Москву и один из НПЗ. Собянин сообщил о мерах по ликвидации последствий. Что известно на данный момент?

    Раскрыт перечень запрещенного Шурыгиной под домашним арестом

    Число сбитых на подлете к Москве украинских беспилотников достигло 180

    Стало известно о проблемах ВСУ близ Красного Лимана

    В Минобороны сделали заявление после атаки более полутысячи беспилотников на Россию

    На Западе оценили итоги саммита G7

    Появились кадры последствий ударов ВСУ по Подмосковью

    Известного музыканта не стало в 36 лет при загадочных обстоятельствах

    Информация о волонтерах и военных объектах стоила россиянину девяти лет колонии

    Объявлено о разрушениях в шести населенных пунктах Подмосковья после ударов БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok