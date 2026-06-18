Названы три самые частые ошибки россиян при кредитовании

Роскачество: Неверный подход к кредиту часто приводит к усугублению финансового положения

Неправильный подход к выбору кредита часто приводит к усугублению финансового положения заемщика, предупредили в Центре финансовой экспертизы Роскачества. В разговоре с «Лентой.ру» эксперты назвали три самые частые ошибки, которые совершают россияне при оформлении займов.

«Одна из них — восприятие рассрочек и BNPL-сервисов (от англ. Buy Now, Pay Later — "Покупай сейчас, плати потом") как "бесплатных" денег. Многие ошибочно считают, что если нет процентов, то и переплаты нет, а значит, можно не вникать в условия. На деле за просрочку даже небольшого платежа предусмотрены штрафы, которые могут заметно увеличить итоговую сумму», — сообщили в Роскачестве.

По словам специалистов, это все равно заемные обязательства, и относиться к ним стоит так же ответственно, как к обычному кредиту — внимательно читать договор, следить за сроками платежей и не брать рассрочку на импульсивные покупки.

«Еще одна ошибка — игнорирование реальной стоимости кредита и погоня за низким ежемесячным платежом. Многие соглашаются на увеличение срока кредита, чтобы снизить ежемесячную нагрузку, не осознавая, что итоговая переплата в этом случае будет значительно выше», — рассказали они.

Банки нередко навязывают дополнительные услуги, например, страхование жизни, без которого по закону можно обойтись, а также используют уловки, чтобы затруднить досрочное погашение кредита, например, требуя личного визита в отделение для подачи заявления строго за 30 дней Центр финансовой экспертизы Роскачества

Также к числу ошибок относится нежелание сравнивать предложения в нескольких банках, поделились собеседники «Ленты.ру».

«Чтобы не переплачивать и не брать на себя лишние обязательства, рекомендуется изучать условия как минимум в трех-четырех разных банках, прежде чем остановиться на одном варианте. Многие заемщики обращаются только в тот банк, где уже обслуживались ранее, считая это удобным и выгодным. Однако на практике ставки и условия могут различаться в разы», — заключили специалисты.

Ранее стало известно, что москвичи резко отвернулись от ипотеки: с января по май 2026 года число таких сделок упало на 20 процентов по сравнению с тем же периодом в 2025-м. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в своем исследовании.

