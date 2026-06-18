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11:22, 18 июня 2026Путешествия

Очереди из пассажиров отмененных рейсов в Шереметьево попали на видео

Пассажиры отмененных рейсов выстроились в очереди на выходе из Шереметьево
Алина Черненко

Пассажиры отмененных рейсов выстроились в очереди на выходе из стерильной зоны московского аэропорта Шереметьево. Скопление людей попало на видео, его публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

Один из читателей издания рассказал, что должен был вылететь в Краснодар 18 июня в 9:35. Однако из-за угрозы атаки БПЛА его рейс сначала был задержан, а потом отменен.

Ранее сообщалось, что число задержанных и отмененных рейсов во всех четырех аэропортах Москвы достигло 527. Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов утром в четверг, 18 июня.

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