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15:36, 18 июня 2026Россия

Российский боец на СВО принял огонь из пулемета на себя

Боец ВС России Фанни рассказал, как в бою принимал огонь на себя
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Фанни, служащий снайпером в подразделении «БАРС-37» группировки «Днепр», рассказал, как в бою принимал огонь на себя, чтобы выявить позиции противника. Об этом сообщает RT.

«Был случай такой очень интересный, в моментах страшный — когда по тебе открывают из пулемета огонь, и разрывные пули над тобой взрываются», — объяснил Фанни. По словам бойца, он вместе с товарищем открыл огонь по доту, чтобы спровоцировать ответные выстрелы.

Ранее три месяца удерживавший позиции в зоне проведения специальной военной операции (СВО) российский боец с позывным Монах делил 1,5 литра воды на восьмерых в 40-градусную жару.

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