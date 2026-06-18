Российский боец на СВО принял огонь из пулемета на себя

Боец ВС России Фанни рассказал, как в бою принимал огонь на себя

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Фанни, служащий снайпером в подразделении «БАРС-37» группировки «Днепр», рассказал, как в бою принимал огонь на себя, чтобы выявить позиции противника. Об этом сообщает RT.

«Был случай такой очень интересный, в моментах страшный — когда по тебе открывают из пулемета огонь, и разрывные пули над тобой взрываются», — объяснил Фанни. По словам бойца, он вместе с товарищем открыл огонь по доту, чтобы спровоцировать ответные выстрелы.

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