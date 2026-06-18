Парень жестоко проучил болтавшую в кинотеатре женщину

Пользователь Reddit с ником Spaceraingame рассказал, как проучил в кинотеатре женщину, мешавшую ему смотреть фильм. Для этого он использовал оказавшуюся под рукой сладость.

«Прямо передо мной сидели две женщины и маленькая девочка лет семи-восьми. На протяжении всего фильма они постоянно разговаривали и не переставали пользоваться телефонами. Одна из женщин и вовсе включила свое устройство на максимальную яркость. Это невероятно мешало», — рассказал автор.

Тогда парень вспомнил, что взял с собой на сеанс в качестве перекуса пачку мармелада в форме червяков. Поняв, что больше не может терпеть поведение досаждавшей ему зрительницы, он откусил половину от одного из них и бросил в нее. Та обернулась, посмотрела на молодого человека, однако он в этот момент увлеченно уставился на экран.

«После этого она все равно продолжала пользоваться телефоном, поэтому через несколько минут я кинул в нее другую половину мармеладного червяка. Это ее очень разозлило: она обернулась, посмотрела прямо на меня и сказала: "Прекрати!" Я продолжал смотреть на экран, делая вид, что меня это все не касается», — написал молодой человек.

Второй червяк оказался для женщины достаточным намеком, что ей следует выключить смартфон и перестать громко разговаривать. Она и ее спутницы молчали до конца сеанса.

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