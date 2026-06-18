Россиянам дали советы по выбору пауэрбанка

В Роскачестве назвали ошибкой экономию при выборе пауэрбанка

Экономия при выборе и покупке пауэрбанка — это ошибка, которая может привести к порче гаджетов и даже к пожару. Об этом Life.ru рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Экономия в 500-1000 рублей может обернуться не только сгоревшим телефоном, но и реальной угрозой пожара», — поделился он.

Специалист объяснил, что у качественных портативных зарядных устройств есть контроллер заряда, защита от перегрева и от короткого замыкания. В недорогих пауэрбанках же они отсутствуют или работают плохо.

Россиянам эксперт посоветовал в первую очередь выбирать устройство по своим потребностям. Так, для городского пользования достаточно 10 тысяч мА·ч, тогда как в путешествии могут понадобиться пауэрбанки от 20 тысяч мА·ч. Также он посоветовал при возможности выбирать устройство того же бренда, что и телефон.

Кузьменко отдельно предупредил о подделках, напомнив, что при покупке гаджета лучше тестировать и осматривать устройство сразу в магазине. Так, нужно сравнить его вес с заявленным и проверить, чтобы от него не пахло дешевым пластиком. В целом лучше покупать пауэрбанк у проверенного продавца, заключил эксперт.

Ранее жилой дом сгорел в российском городе из-за пауэрбанка.