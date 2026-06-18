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Из жизни
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03:30, 18 июня 2026Из жизни

Пенсионер принудил жену заниматься сексом с другими мужчинами за деньги

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В Швеции пенсионер заставил жену заниматься сексом с мужчинами за деньги. Об этом сообщает BBC News.

61-летний житель провинции Онгерманланд с 2022 года принуждал свою жену вступать в половые контакты с мужчинами, которых находил через интернет, — всего таких клиентов насчитали больше 120 человек. Мужчина использовал систему домашнего наблюдения, чтобы следить за каждым действием женщины, запугивал ее расправой, обещал облить бензином, сжечь или отрезать пальцы, а также применял наркотики, чтобы лишить ее воли. Женщине удалось сбежать только после того, как она обнаружила у его камер видеонаблюдения слепую зону. В октябре 2025 года она обратилась в полицию.

Мужчина утверждал, что все встречи происходили по обоюдному согласию, но судьи назвали его поведение «беспощадной эксплуатацией». Его признали виновным в попытке изнасилования, сутенерстве, нападении и угрозах и приговорили к четырем годам и пяти месяцам тюремного заключения. Его также обязали выплатить супруге компенсацию в размере 200 тысяч крон (около 1,9 миллиона рублей). При этом обвинения в восьми изнасилованиях были сняты — суд не смог доказать, что участие женщины в каждом случае было вынужденным.

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При этом 28 клиентов-мужчин признали виновными в покупке секс-услуг: двоих приговорили к тюремным срокам, остальные получили условные приговоры.

Ранее в Великобритании муж заставил жену заниматься сексом с десятками незнакомцев, которых находил через сайт для свингеров, и отправлять ему видео. Она с помощью друзей сбежала от мужа, но до сих пор испытывает ужас перед мужчинами и страдает от навязчивых воспоминаний.

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