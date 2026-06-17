Муж заставил жену заниматься сексом с незнакомцами и отправлять ему видео

В Великобритании муж заставил жену заниматься сексом с десятками незнакомцев, которых находил через сайт для свингеров, и отправлять ему видео. Об этом сообщает BBC News.

Рут О'Грейди познакомилась с будущим мужем Крисом в 2008 году в Уэльсе. На протяжении многих лет он предлагал ей заняться сексом с другими мужчинами, но она отказывалась. В 2021 году у женщины случился тяжелый психологический срыв, и муж официально стал ее опекуном. Воспользовавшись ее уязвимостью и чувством вины, он снова заговорил о свингерстве. Рут сдалась, после чего они зарегистрировались на популярном сайте для свингеров.

Однако вместо обмена партнерами с другими парами, как она надеялась, ей пришлось вступать в сексуальные контакты с незнакомцами, которых находил для нее Крис. Встречи происходили дома, в машинах, на парковках и в придорожных кафе.

Если Рут шла на свидание одна, она была обязана снимать процесс на видео и присылать ролики мужу. Иногда за день она могла вступить в связь с четырьмя разными мужчинами. Рут неоднократно просила мужа прекратить эту практику, объясняя, что ей страшно и что она травмирована. Крис делал паузу, а затем снова организовывал встречи. За полтора года в таком режиме она переспала с более чем сотней мужчин, столкнулась с венерическими заболеваниями, забеременела и сделала аборт. При этом даже во время восстановления после операции муж нашел ей партнера для орального секса.

В 2023 году Рут с помощью друзей сбежала от мужа, но до сих пор испытывает ужас перед мужчинами и страдает от навязчивых воспоминаний. Она обратилась в полицию, где сначала возбудили дело по статьям о принудительном контроле, но обвинений предъявлено не было. Причиной стала переписка в мессенджере, где Рут выражала энтузиазм в связи со встречами.

На сайте, которым пользовались О'Грейди, зарегистрированы 600 тысяч активных пользователей. По данным BBC News, в полицейских протоколах за последние годы этот ресурс упоминался в 329 заявлениях об изнасилованиях, принуждении и шантаже.

Ранее сообщалось, что любители публичного секса, свингеры и вуайеристы захватили крупнейший в мире нудистский курорт. Летом на пляжах дежурят сотрудники службы безопасности, а «эксгибиционизм сексуального характера» карается годом тюрьмы и штрафом в 15 тысяч евро.