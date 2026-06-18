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18:25, 19 июня 2026Ценности

Перечислены самые модные вещи лета-2026

Стилист Александр Рогов посоветовал носить юбку в пайетках летом-2026
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист и телеведущий Александр Рогов перечислили самые модные вещи лета-2026. Подробности он опубликовал в Telegram-канале, на который подписаны почти 185 тысяч человек.

«Модная заметка. Лето, даже дождливое, — это время вечеринок и музыкальных фестивалей! Ловите шпаргалку с позициями, которые вам могут понадобиться», — призвал специалист.

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Так, Рогов посоветовал обратить внимание на юбки в пайетках или мини-юбки с цветочным принтом. Помимо этого, эксперт также порекомендовал носить легкую асимметричную юбку с принтом.

Упомянутые изделие сочетаются с простыми топами или майками с яркими надписями, уточнил стилист. «Добавьте массивные браслеты, кольца, мюли на каблуке или вьетнамки, и вы королева любой вечеринки. Ведите себя хорошо!» — заключил он.

В июне россиянкам назвали трендовую обувь лета. Стилист Владислав Лисовец заявил, что в нынешнем сезоне актуальными стали модели с флоральным принтом.

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