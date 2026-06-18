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03:15, 18 июня 2026Мир

Пламя охватило небоскреб в Дубае

Khaleej Times: Пожар охватил верхние этажи небоскреба Emirates Financial Towers в Дубае
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

На верхних этажах небоскреба Emirates Financial Towers разгорелся пожар. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

Очевидцы рассказали, что видели клубы дыма и огонь, которые идут из высотки на улице Шейха Зайда. На место прибыли огнеборцы, которые успешно локализовали пожар.

Как оказалось, огонь распространился на этаже, где проводились ремонтные работы. Пострадавших нет.

Ранее мощный взрыв произошел в районе порта Джабаль Али в Дубае. Местные жители увидели, как вверх поднялся большой столб черного дыма.

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