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13:30, 18 июня 2026Силовые структуры

Покупатель заплатит за выбитые зубы продавца из российского магазина

Продавец из Воронежа отсудила 132 тысячи рублей у покупателя за выбитые зубы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Воронеже взыскал 132 тысячи рублей с посетителя супермаркета, который напал на сотрудницу и выбил ей зубы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел еще 1 сентября 2025 года. Сотрудница магазина пыталась остановить пьяного мужчину, который совершал противоправные действия, а тот в ответ ударил ее. В результате у потерпевшей диагностировали сотрясение мозга и повреждение зубных протезов. После случившегося женщине поступали угрозы от нападавшего, из-за чего у нее появились проблемы со сном и давлением.

За побои суд назначил мужчине десять суток ареста, но потерпевшая пошла дальше и потребовала компенсацию. Изучив материалы, с дебошира взыскали 82 тысячи рублей на лечение женщины и 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее мужчина с пистолетом ворвался в храм в Екатеринбурге и напугал прихожан.

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