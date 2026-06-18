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16:50, 18 июня 2026Мир

Политолог назвал два принципиально важных для России момента после саммита G7

Политолог Маркелов: По итогам саммита G7 для России есть лишь два важных момента
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

По итогам саммита «Большой семерки» (G7) для России есть лишь два важных момента, остальное — информационный шум. Об этом заявил политолог Сергей Маркелов в беседе с «Царьградом».

Первым важным пунктом эксперт назвал тот факт, что Европа впервые дала понять Вашингтону свою готовность взять на себя полномочия по украинскому направлению, вторым — включение дипломатического инструмента Европой.

«Появились намеки на дипломатическую линию в переговорном процессе с Россией. Это значит, пойдет нормальный переговорный процесс — дипломаты сядут разговаривать о том, как урегулировать русско-украинский конфликт», — уверен Маркелов.

Обещания новых санкций, угрозы в адрес России и громкие заявления о поддержке Украины Маркелов назвал информационным шумом, за которым не последует реальных действий.

Ранее на Западе оценили итоги саммита G7. В частности, отмечено, что отсутствие плохих новостей на саммите «Большой семерки» в Париже — это хорошие новости.

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