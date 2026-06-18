Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:34, 18 июня 2026Экономика

Потери Великобритании после Brexit оценили

«Центр европейских реформ»: Великобритания после Brexit потеряла 12 % экспорта в ЕС
Вячеслав Агапов

Фото: Hollie Adams / Reuters

Великобритания после Brexit потеряла порядка 12 процентов экспорта в страны Евросоюза (ЕС). Потери страны оценили в докладе британско-европейского института «Центр европейских реформ», сообщает РИА Новости.

Аналитики заявили, что выход страны из единого рынка объединения привел к большим потерям в торговле как товарами, так и услугами, и этот спад заметен в большинстве секторов.

«Это означает, что переговоры о новом таможенном союзе с ЕС мало что сделают для возмещения издержек Brexit», — сообщают авторы доклада.

Общий объем экспорта Великобритании в ЕС сократился примерно на 12 процентов, а импорта — примерно на 16 процентов. Так, поставки британских химикатов и фармацевтических препаратов в ЕС после Brexit упали на 21 процент, а экспорт продовольствия — на 29 процентов.

В мае 2026 года инфляция в Великобритании неожиданно осталась на уровне 2,8 процента, так как замедление роста цен на продукты питания было компенсировано повышением транспортных расходов. Индекс потребительских цен (ИПЦ) опроверг ожидания экономистов, которые считали, что Соединенному Королевству грозит трехпроцентная инфляция, так как иранский кризис сузил глобальные потоки энергоносителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я давно убежден, что слов недостаточно». Лавров сделал заявление после крупнейшей за два года атаки ВСУ на Москву

    Чистому воздуху в Москве после атаки ВСУ нашли объяснение

    Популярный напиток оказался фактором повышенной тревожности

    Отар Кушанашвили назвал тупыми уродами Лерчек и ее парня

    Критик назвал главную ошибку Пугачевой

    18-летний турист вылетел из конной повозки в США и не выжил на глазах у друзей

    Вице-президент США заявил о снятии морской блокады с Ирана

    Стали известны последствия взятия Рай-Александровки для ВСУ

    Медведь напал на юношу через открытое окно

    Россиян предупредили о неочевидной причине обрушения домов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok