«Центр европейских реформ»: Великобритания после Brexit потеряла 12 % экспорта в ЕС

Великобритания после Brexit потеряла порядка 12 процентов экспорта в страны Евросоюза (ЕС). Потери страны оценили в докладе британско-европейского института «Центр европейских реформ», сообщает РИА Новости.

Аналитики заявили, что выход страны из единого рынка объединения привел к большим потерям в торговле как товарами, так и услугами, и этот спад заметен в большинстве секторов.

«Это означает, что переговоры о новом таможенном союзе с ЕС мало что сделают для возмещения издержек Brexit», — сообщают авторы доклада.

Общий объем экспорта Великобритании в ЕС сократился примерно на 12 процентов, а импорта — примерно на 16 процентов. Так, поставки британских химикатов и фармацевтических препаратов в ЕС после Brexit упали на 21 процент, а экспорт продовольствия — на 29 процентов.

В мае 2026 года инфляция в Великобритании неожиданно осталась на уровне 2,8 процента, так как замедление роста цен на продукты питания было компенсировано повышением транспортных расходов. Индекс потребительских цен (ИПЦ) опроверг ожидания экономистов, которые считали, что Соединенному Королевству грозит трехпроцентная инфляция, так как иранский кризис сузил глобальные потоки энергоносителей.