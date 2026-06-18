Президент Ирана дал оценку меморандуму с США

Президент Ирана Пезешкиан: Меморандум с США — исторический документ

Подписанный Ираном и США меморандум является историческим документом. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА Новости.

«Это исторический документ и послание от сильного Ирана: мир станет реален при взаимном уважении», — подчеркнул иранский президент.

По словам Пезешкиана, Иран остается привержен миру, прогрессу и региональному сотрудничеству.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и страны АСЕАН приветствуют заключение меморандума между США и Ираном.

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны. По условиям соглашения, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела.