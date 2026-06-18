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16:28, 18 июня 2026Путешествия

Пропавшую в Таиланде россиянку нашли с наркотической зависимостью в рабстве у араба

43-летняя россиянка Дарья Шангина, пропавшая в Таиланде, нашлась в рабстве у араба
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

43-летняя россиянка Дарья Шангина, пропавшая во время отдыха в Таиланде, нашлась с наркотической зависимостью в рабстве у знакомого араба. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Так, во время отпуска в стране Азии в апреле жительница Приморья внезапно захотела продать одну из своих квартир на родине и купить жилье в Испании. Не уточняется, удалось ли ей осуществить свой план, но вскоре после этого туристка перестала выходить на связь. Однако с ее карт регулярно списывались крупные суммы денег.

Спустя время Шангина связалась с родными и рассказала, что познакомилась с арабом, а затем снова исчезла. Во время короткого общения близкие стали подозревать, что россиянка употребляет наркотические вещества. Женщину искали несколько недель вместе с полицией и волонтерами.

В настоящее время она находится в клинике, где ее лечат от зависимости.

О пропаже Шангиной стало известно в начале июня. 43-летняя жительница Приморья Дарья Ш., работающая ветеринаром, впервые за долгое время оформила отпуск на два месяца и улетела в Азию в начале апреля. Подруги во время видеозвонков заметили, что Дарья сильно изменилась внешне. Близкие подозревали, что она стала жертвой афериста, которому нужны ее деньги.

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