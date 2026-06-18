Путин оценил масштабы торговли России и Вьетнама

Путин: За 2025 год товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос почти на 6 %

Российско-вьетнамская торговля продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, за 2025 год товарооборот между двумя странами вырос на 5,7-5,8 процента. Речь идет о сумме, превышающей шесть миллиардов долларов.

Глава государства также обратил внимание на то, что в двусторонних отношениях Москвы и Ханоя важное место занимает энергетика.

«Во Вьетнаме работают Росатом, "Газпром", "Зарубежнефть"», — отметил президент.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, за десять лет товарооборот России и государств АСЕАН (Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины) вырос до 21 миллиарда долларов. Российский экспорт в эти страны поднялся на 44 процента. Что касается импорта, то он за десять лет вырос на 70 процентов.

До этого вице-премьер России Александр Новак рассказал, что Вьетнам проявил интерес к закупкам российского сжиженного природного газа.