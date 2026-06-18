Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:52, 18 июня 2026Экономика

Путин оценил масштабы торговли России и Вьетнама

Путин: За 2025 год товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос почти на 6 %
Кирилл Луцюк

Фото: Anastasia Barashkova / Pool / Reuters

Российско-вьетнамская торговля продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, за 2025 год товарооборот между двумя странами вырос на 5,7-5,8 процента. Речь идет о сумме, превышающей шесть миллиардов долларов.

Глава государства также обратил внимание на то, что в двусторонних отношениях Москвы и Ханоя важное место занимает энергетика.

«Во Вьетнаме работают Росатом, "Газпром", "Зарубежнефть"», — отметил президент.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, за десять лет товарооборот России и государств АСЕАН (Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины) вырос до 21 миллиарда долларов. Российский экспорт в эти страны поднялся на 44 процента. Что касается импорта, то он за десять лет вырос на 70 процентов.

До этого вице-премьер России Александр Новак рассказал, что Вьетнам проявил интерес к закупкам российского сжиженного природного газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал регулярные удары по Украине

    Центробанк повысил курсы доллара и евро

    Жена Джорджа Клуни вышла в свет со стрижкой в стиле 70-х

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

    Бородина раскрыла последствия отказа от алкоголя и курения

    Супруги не выжили на глазах у гида из-за схода снежной лавины в Перу

    Бывшему замминистра культуры России отказали в УДО

    Футболисту сборной Кот-д'Ивуара отказали во въезде в Канаду

    Глобальная торговля удобрениями обрушилась

    В США рассказали об «автономной крепости» ВМФ России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok