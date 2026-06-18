Рабочие ошиблись этажом и разрушили не ту квартиру

В Китае рабочие ошиблись этажом и разрушили не ту квартиру

В Китае рабочие ошиблись этажом и случайно разрушили квартиру соседа своего клиента. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в городе Уси, провинция Цзянсу. Владелец квартиры 403 на четвертом этаже жилого комплекса нанял компанию для капитального ремонта своей квартиры. На первом этапе рабочие должны были полностью демонтировать ее, разобрать навесной потолок, шкафы, перегородки, ванную комнату и кухню. Прораб отправил рабочих на объект и сказал, что ключ будет лежать под ковриком у двери.

Однако рабочие перепутали этажи и остановились на третьем. Под ковриком квартиры 303 они нашли ключ. Так как планировка и отделка квартир совпадали, рабочие не заметили ошибку и полностью демонтировали помещение. Хозяин разрушенной квартиры приехал только на следующий день и сразу же обратился в полицию. Помимо прочего, рабочие выбросили всю его мебель и другие вещи.

Когда выяснилось, что произошло недоразумение, хозяин квартиры 303 обратился в суд. В ходе разбирательства было решено, что ответственность лежит на рабочих, которые не проверили номер квартиры. Прораба признали виновным в халатности. В итоге владелец квартиры согласился на компенсацию в размере 11 тысяч юаней (118 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии рабочие случайно сбросили мешок со строительным мусором на голову прохожему. Мужчина получил тяжелую травму, спасти его не удалось.

