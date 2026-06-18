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00:01, 19 июня 2026Мир

Раскрыта личность организатора атаки БПЛА на Белый дом

Организатором атаки БПЛА на Белый дом в день рождения Трампа был мигрант из Мексики
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) раскрыли личность главного организатора сорванного нападения беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Белый дом в день рождения американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки (США).

ФБР задержало нелегального мигранта из Мексики Авраама Эрмосильо Альвареса. Злоумышленник был пойман в городе Омаха (штат Небраска) 14 июня. Среди заговорщиков нападения он был известен под псевдонимом Shepherd (в переводе с английского — «пастух» — прим. «Ленты.ру»).

По версии ФБР, мужчина в переписке с другими злоумышленниками изложил им подробный план действий и указал на то, что «им нужно быть настолько смертоносными, насколько это возможно».

В ведомстве добавили, что Альварес приехал в США в 2001 году по визе, которая выдается для туристов, а также для тех, кто посещает страну в целях отдыха, лечения и навещает родственников.

В 2014 же году администрация на тот момент американского лидера Барака Обамы предоставила ему защищенный статус мигранта по программе для тех, кто приехал в страну несовершеннолетним.

Ранее же стали известны подробности о состоянии открывшего стрельбу у Белого дома, в результате которой пострадали несколько человек, 21-летнего Насира Беста.

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