05:03, 24 мая 2026

Стало известно о психическом расстройстве у открывшего стрельбу у Белого дома

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Устроивший стрельбу у Белого дома 21-летний Насир Бест считал себя Иисусом Христом и уже нарушал судебный запрет приближаться к резиденции президента США. Об этом написала газета New York Post со ссылкой.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что Бест был вооружен револьвером и сделал только три выстрела, после чего его ликвидировали ответным огнем сотрудников федеральных ведомств, охраняющих резиденцию Дональда Трампа.

«Хотя мотивы нападения пока не подтверждены, источники сообщили, что Бест страдал психическим расстройством и считал себя Иисусом Христом. Он уже был известен Секретной службе и ранее нарушал решение суда, запрещавшее ему приближаться к Белому дому», — отметили в NYP.

Ранее стало известно, что двое человек получили огнестрельные ранения в результате инцидента возле Белого дома в Вашингтоне. Журналистка NBC Джули Циркин сообщила, что прозвучали около 20-30 выстрелов возле Белого дома.

