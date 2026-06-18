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23:50, 18 июня 2026Ценности

Раскрыта стоимость аренды роскошной виллы на отдыхе Кудрявцевой

Кудрявцева отдыхает на вилле в Бахрейне стоимостью 205 тысяч рублей в сутки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в Бахрейн, где остановилась в роскошном отеле, стоимость проживания в котором составляет 205 тысяч рублей за одну ночь. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Жилье представляет собой виллу с собственным бассейном, тремя спальнями, кухней, гостиной, кабинетом, просторной террасой и личным выходом к лагуне.

«Я год мечтала о таком отдыхе. Правда, он будет небольшой, но все же. Здесь такая красота, тишина, никого нет!», — поделилась Кудрявцева. Ведущая отметила, что отдых, хотя и короткий, оправдывает все ожидания. Впечатлениями о поездке она делится с подписчиками в социальных сетях.

В августе прошлого года сообщалось, что Лера Кудрявцева внезапно сменила имидж. Ведущая появилась на премии «Новая волна» в парике с ультракороткой стрижкой вместо привычного каре.

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