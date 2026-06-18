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20:51, 18 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали помогающий от запора летом продукт

Диетолог Макиша заявила, что кукуруза помогает справиться с запором
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: T.Vyc / Shutterstock / Fotodom  

Врач-диетолог Марина Макиша назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» летний продукт, который помогает справиться с запором. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Макиша заверила, что справиться с запором помогает кукуруза. Она назвала этот продукт хорошим источником клетчатки, которая стимулирует кишечную моторику. Кроме того, кукуруза благотворно влияет на структуру кала, что также важно для нормального опорожнения кишечника, отметила врач.

Она добавила, что в кукурузе также содержатся соединения, которые становятся питательной средой для полезных бактерий, живущих в кишечнике.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин оценил эффективность клизмы при запорах. Он назвал этот метод опасным и добавил, что клизмы могут вызывать привыкание.

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