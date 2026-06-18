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19:37, 18 июня 2026Ценности

Россиянам назвали самый модный принт в одежде

Модный инфлюенсер Анита Глосс назвала полоску самым модным принтом в одежде
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Модный инфлюенсер Анита Глосс назвала россиянам самый модный принт в одежде. Информация опубликована в Telegram-канале «Русская мода».

«Полоска — моя давняя любовь, и в этом сезоне она очень популярна. Больше всего меня покорил легкий костюм в полоску: в нем максимально расслабленно и стильно. Его можно носить и по отдельности», — рассказала эксперт.

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Специалистка посоветовала сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то же время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе, добавила Глосс. «Но главным моим открытием стала асимметричная юбка, которая за счет ломаных линий вытягивает силуэт и делает весь образ ультрамодным», — подытожила инфлюэнсер.

Ранее в июне стилист Владислав Лисовец назвал самую трендовую обувь лета. По словам модного эксперта, в нынешнем сезоне актуальными стали модели с цветочным принтом.

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