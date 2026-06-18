Россиянам рассказали о возможности вернуть деньги за растения для дачи

Роспотребнадзор: Деньги за некачественные растения для дачи можно вернуть

Растения для дачи ненадлежащего качества можно вернуть, обменять или потребовать возврат суммы покупки. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

«Потребитель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей, если в товаре обнаружены недостатки», — отметили в ведомстве. Подчеркивается, что качественные растения не подлежат обмену и возврату.

В Роспотребнадзоре уточнили, что растение считается некачественным в том случае, если у него есть признаки заболевания, поражения вредителями, механические повреждения или если его состояние ухудшилось при транспортировке. В таких случаях потребитель может выбрать между заменой товара, скидкой или возвратом уплаченной суммы. Если продавец отказывается идти навстречу, следует направить ему письменную претензию, а при игнорировании — обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее эксперты рассказали, как сохранить домашние растения при отъезде в отпуск. Они посоветовали поставить цветы в таз на мокрую губку.